Advertisements

تقارير استخباراتية تكشف سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:38 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات

كشفت وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن المناسبات العامة لفترة طويلة.


 وقال نائب رئيس لجنة المخابرات في البرلمان الكوري الجنوبي، كيم بيونغ كي، الذي عرض موقف الاستخبارات على النواب، إن سبب غياب كيم عن المناسبات مرتبط بترتيب شؤون داخلية، وكذلك بسبب الفيروس التاجي، وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب".


 وأضاف كيم بيونغ كي، أنه يعتقد بأن الزعيم كيم جونع أون "عقد بنفسه اجتماعات بشأن قضايا حزبية وحكومية وحول مشكلات تعزيز القوة العسكرية، بالتداخل أيضا مع الوضع بشأن عدوى الفيروس التاجي الجديد، ولذلك تم تقليل نشاطه العام بشكل ملحوظ".

 

وقد أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية، بأن الزعيم كيم، ظهر أمام مواطنيه 17 مرة فقط منذ بداية العام، وهو أدنى رقم في تاريخ وجوده في السلطة. ورأت أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون الزعيم الكوري الشمالي يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

 

وأشارت معلومات وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، إلى أن الزعيم الكوري الشمالي قد أمر مؤخرا بتعزيز إجراءات مكافحة الفيروس التاجي، وإعداد تدابير لكبح ارتفاع الأسعار، ورفع الروح المعنوية للجيش.

 

وقد أكدت تقارير كوريا الشمالية الرسمية، خلو البلاد من حالات إصابة بوباء "كوفيد – 19"، إلا أن الاستخبارات الكورية الجنوبية لا تستبعد احتمال أن تكون موجودة فعلا، نظرا لمستوى التبادل الإنساني مع الصين حتى توقيت إغلاق الحدود في نهاية يناير.


وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أعلنت في 2 مايو، عن أول ظهور علني لزعيم البلاد، كيم جونغ أون، خلال فترة 20 يوما، فيما انتشرت حينها في وسائل الإعلام الغربية والكورية الجنوبية واليابانية، شائعات حول تعرض كيم لمشاكل صحية خطيرة، بل وتحدثت عن احتمال وفاته.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كيم جونج اون زعيم كوريا الشمالية تقارير استخباراتية اختفاء زعيم كوريا الشمالية

أخبار تهمك

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

أنيسة حسونة: "ياسمين صبري مبتعرفش تمثل"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحدد قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 15 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 9 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يومين

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ظهور مفاجئ لزعيم كوريا الشمالية بعد اختفاء دام 15 يومًا

زعيم كوريا الشمالية يعد مون بردّ الزيارة قريبًا

تقارير: إسبانيا تتهم CIA بتدبير هجوم على سفارة كوريا الشمالية في مدريد

بعد إثارة الجدل حوله.. 7 معلومات عن صحة رئيس كوريا الشمالية

فرضيات وغموض حول صحة زعيم كوريا الشمالية ومستقبل الدولة

كوريا الجنوبية تبرر سبب غياب الزعيم الكوري الشمالي عن الأنظار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة