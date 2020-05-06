البورصة تنفذ صفقة على أسهم "سي آي كابيتال" بـ 156.6 مليون جنيه

نفذت البورصة المصرية، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة سي آي كابيتال المُصدرة لعدد 43,5مليون سهم سهم بقيمة إجمالية 156,6مليون جنيه.

كانت الشركة قد أعلنت عن القوائم المالية للفترة خلال عام 2019، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي ربح مجمع 621,14 مليون جنيه ، في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح 425,3 مليون جنيه خلال الفترة من 01/01/2018 إلى 31/12/2018.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعوها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدفوعة بمشتريات المصريين علي قيادات المؤشر والتجاري الدولي ومدفوعة أيضاً بالارتفاعات التى يشهدها النفط الذى تجاوز الـ 31 دولار لخام برنت مع ارتفاع العقود الآجلة فى اشارة لتوقع زيادة الطلب تدريجيا مع الفتح الجزئى للاقتصاد الخليجى فى اطار المحافظة على اجراءات عدم انتشار كورونا.









وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10290.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1198.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1119.7 نقطة