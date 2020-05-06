Advertisements

انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى 9.5 مليون برميل يوميا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
 قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 1.296 مليون طن يوميا أو ما يعادل 9.5 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الخامس منه، عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

ويأتي التراجع من 11.35 مليون برميل يوميا كانت تنتجها روسيا في المتوسط في أبريل.

وتراجع إنتاج النفط الروسي في إطار اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بهدف مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مما عرقل النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم وأضر بالطلب على السلع الأولية.

أخبار تهمك

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 8 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يومين

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

أنيسة حسونة: "ياسمين صبري مبتعرفش تمثل"

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة