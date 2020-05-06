انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى 9.5 مليون برميل يوميا

قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 1.296 مليون طن يوميا أو ما يعادل 9.5 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الخامس منه، عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.





ويأتي التراجع من 11.35 مليون برميل يوميا كانت تنتجها روسيا في المتوسط في أبريل.



