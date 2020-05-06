راندا البحيري تفاجئ جمهورها بلوك جديد

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شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بلوك جديد.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"زي القمر يا احلي راندا" وأضاف آخر"شو حلوة بحبك من احسن النجوم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل اوي يا رندا والله".



يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب ومحمد عز وآيتن عامر وهبة مجدي وعبير صبري.