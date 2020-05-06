"بلتون": تراجع صافي أرباح "التجاري الدولي" بنسبة 9.2%





قالت بلتون للبحوث انه تراجع صافي ربح البنك التجاري الدولي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 9.2% مقارنة بالربع الأول من 2019 و 26.5% مقارنة بالربع الرابع من 2019 مسجلاً 2,4 مليار جنيه، مما يرجع في الأساس إلى ارتفاع تكوين المخصصات وارتفاع الهامش الضريبي.









ومقارنة بالربع الأول من 2019، ارتفع الدخل الأساسي من الأعمال المصرفية بنسبة 21.4% مسجلاً 6,7 مليار جنيه، إثر نمو صافي الدخل من العائد بفضل ارتفاع هوامش صافي العائد إلى 7.2%.





وارتفع اضمحلال خسائر الائتمان بنسبة 138% مسجلاً 1,2 مليار جنيه إثر ارتفاع تكوين المخصصات على القروض المتعثرة (المرحلة الثانية)، لتأخذ في الاعتبار ارتفاع احتمال التعثر و الخسارة بافتراض التعثر فضلاً عن ذلك، ارتفع تكوين المخصصات الأخرى بنحو 0,5 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة الإنفاق التشغيلي بنسبة 15.5% نتيجة التبرعات في الأساس.





وعلى أساس ربع سنوي، استقر الدخل الأساسي من الأعمال المصرفية نتيجة استقرار هوامش صافي الفائدة والمركز المالي.





كما ارتفع اضمحلال خسائر الائتمان بنسبة 443% على أساس ربع سنوي، مما أدى لارتفاع تكلفة المخاطر لدى البنك بنحو 355 نقطة أساس إلى 431 نقطة أساس. أظهر هامش الضريبة لدى البنك ارتفاعاً ضخماً إلى 36%، بفضل تكوين المخصصات مع ظهور أثر التعديلات الضريبية على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.





وأفاد البنك التجاري الدولي بانكماش المكانة المالية بنسبة 1.3% منذ بداية العام وصولاً إلى 381,6 مليار جنيه في الربع الأول من 2020.





وجاء انكماش المركز المالي نتيجة هبوط مستويات حقوق الملكية بنسبة 11%، التي كانت مدعمة بشكل أساسي بصافي الخسائر غير المحققة على الاستثمارات المالية بنحو 4,9 مليار جنيه والتوزيعات المدفوعة بنحو 3,4 مليار جنيه.





وارتفع إجمالي ودائع البنك بنسبة 1.8% منذ بداية العام مسجلة 309,97 مليار جنيه، إثر ارتفاع ودائع الشركات بنسبة 3.4% منذ بداية العام، في حين استقرت ودائع الأفراد تقريبا (+0.8% منذ بداية العام).





وفي الوقت نفسه، تراجع نشاط الإقراض لدى البنك التجاري الدولي حيث تراجع مجمل القروض بإجمالي 3.3% منذ بداية العام إلى 115,4 مليار جنيه حتى مارس 2020 ويرجع هذا الهبوط لمجمل القروض منذ بداية العام إلى انكماش محفظة قروض الشركات لدى البنك، في حين ارتفعت قروض الأفراد لدى البنك بنسبة 4.2% منذ بداية العام مسجلة 28,4 مليار جنيه، مما تجاوز بنحو طفيف تراجع قروض الشركات.





وتراجع معدل القروض إلى الودائع لدى البنك إلى 41.4% في الربع الأول من 2020 مقابل 43.2% في الربع الرابع من 2019. حافظت مقاييس جودة الأصول لدى البنك على استقرارها.





وبلغ معدل القروض المتعثرة 4.0% دون تغير تقريبا على أساس ربع سنوي بينما تراجعت قيمة القروض المتعثرة بنسبة 2% على أساس ربع سنوي مسجلة 5,1 مليار جنيه.





وقفزت تغطية المخصصات من 225% في ديسمبر 2019 إلى 249% في مارس 2020. مازالت ملائة رأس المال لدى البنك التجاري الدولي متماسكة مع استقرار معدل كفاية رأس المال عند 26.35%.





وحافظ البنك على هوامش صافي فوائد مستقرة (+80 نقطة أساس على أساس سنوي) نتيجة انخفاض مصروفات الفائدة على الودائع بنحو 133 نقطة أساس على أساس سنوي ، بينما تراجع عائد الأصول بواقع 92 نقطة أساس على أساس سنوي؛ ويعد ارتفاع آجال الأصول، وتحديداً في محفظة أذون الخزانة (حيث تمثل 66% من الدخل من العائد)، عاملاً رئيسياً. على أساس ربع سنوي، استقرت هوامش صافي الفائدة تقريباً رغم انخفاض المؤشر القياسي بمتوسط 123 نقطة أساس، مع تماشي انخفاض تكاليف الفائدة على الودائع تماماً مع تراجع عائد الأصول.





وقالت بلتون: لا نتوقع أن تشهد تكلفة المخاطر صدمة أخرى خلال عام 2020 حيث يتمتع البنك بمعدل تغطية صحي بنسبة 249% بينما يتم توجيه 40% فقط من المخصصات للقروض المتعثرة، التي لا تزال مستقرة عند 4% من إجمالي القروض وأظهر العائد على متوسط حقوق المساهمين لدى البنك تراجعاً بنسبة 9.8% على أساس سنوي مسجلاً 19.6% إثر انخفاض الرافعة المالية بنحو 1.7 مرة وارتفاع هامش الضريبة بنحو 7.4% إذا استبعدنا أثر هذين العاملين، يستقر العائد على متوسط حقوق المساهمين عند 25.6% مع رجوع النسبة المتبقية 3.9% إلى ارتفاع تكلفة المخاطر.



