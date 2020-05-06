انطلاق اجتماع المكتب التنفيذي لأفريقيا لمكافحة المنشطات بحضور وزير الرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ممثلا عن مصر، بكل من السيد رودني سويجلر مدير المكتب التنفيذي للوادا بأفريقيا، والسيد مشاشا نائب رئيس المفوضية الإفريقية، وممثلين عن كل من سيشل وجنوب إفريقيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها، مناقشة الخطة الاستراتيجيه للوادا ٢٠٢٠/٢٠٢٤ والآثار المترتبة علي قانون روشينكوف وأثره علي مسيرة المنشطات في الرياضة، وقد طلبت مصر مزيد من الإيضاحات حول القانون قبل الموافقه عليه أو رفضه، كما تم اعتماد تشكيل بعض اللجان المؤقته والدائمة والشئون القانونية ولجنة الاستخبارات والتحقيقات





وخلال الإجتماع تم طرح بعض دور المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات وزيادة دورها في التعليم عن بعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بالكشف عن المنشطات خلال وبعد وباء كورونا، وأختتم الإجتماع بالموافقة ببروتوكول موقع لمذكره التفاهم المشتركه مع الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية والاتحادات الصيدلانية.





يأتي هذا في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحه المنشطات في الرياضه والدور المحوري الذي تقوم به مصر دوليا، كما يأتي هذا الاجتماع تمهيدا لمناقشه عدد من الموضوعات الخاصة بإفريقيا قبل عرضها في اجتماع المكتب التنفيذي للوادا "WADA"والمقرر عقده ١٥مايو المقبل ٢٠٢٠.





وفي هذا الشأن قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر لديها تطلعات كبيرة من أجل أن تكون الرياضة خالية من المنشطات في افريقيا والعالم، لافتا الي أن مصر ستقدم كافة أنواع الدعم للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.





وأكد "صبحي" علي الدور الإيجابي للمنظمة والمكتب التنفيذي والمفوضية في دعمهم الكامل لاعتماد المعمل المصري الدولي لتحليل المنشطات وذلك بعد إعتماد المعمل جزئيا لتحليل الدم واعتماد الباسبور البيولوجي وهو جاهز تقنيا وإداريا وفنيا طبق لاشتراطات الوادا للاعتماد الكامل وتحليل عينات البول.





حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي لوزير الشباب والرياضة، مندوبا الوزير في الرادو.





وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.



