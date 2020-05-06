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بفيديو كوميدي.. هشام ماجد بصحبة نجوم الفن

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
رشا عادل

شارك الفنان هشام ماجد، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر هشام، خلال مقطع الفيديو برفقة الشقيقان محمد وكريم محمود عبد العزيز وشيكو وهما يمثلان مشهد من فيلم عسل وأسود.

 

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، وانهالت التعليقات عليه، فكتب احد متابعيه قائلًا:"بحبكم عالميين اقسم بالله" وأضاف آخر "دمكم عسل قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ههههه حلوة منكم الله يوفقكم".

 

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد، مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الفنان شيكو ومي كساب وسامي مغاوري وميرنا جميل.


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