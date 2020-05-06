Advertisements

محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبي لمجزر 15 مايو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:47 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به بتكلفة ١١٥ مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف محافظ القاهرة، فى بيان صحفي اليوم، أن مجزر 15 مايو هو ثانى مجزر بالمنطقة الجنوبية، وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات.

وأوضح أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى انتظار الضأن والعجول للذبح.

ويضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب ١٥٠٠ رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج .

وسيخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب.

ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضمان جودة وسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن.

وفى إطار هذه التعليمات، شنت مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، - وفقا لبيان صحفي- حملة مكبرة شملت أحياء العاصمة المختلفة، للتأكد من اللحوم المتواجدة فى الأسواق، وأسفرت عن ضبط طن من الدهون الحيوانية، و150 كيلو جرام من الدواجن غير صالحين للاستهلاك الآدمي.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطرى، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بالمجزر الآلي.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذه الحملات مستمرة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، البدء في إزالة جميع مخالفات البناء بشارع جسر السويس، أحد المحاور المرورية المهمة في شرق القاهرة.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء بعقار مخالف أمام ميدان الألف مسكن، تم بناؤه من دون ترخيص، وتجاوز قيود الارتفاع المسموح به، مؤكدًا عدم التصالح في المخالفة. 

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد شكل لجنة قانونية ضمت في هيئتها عدة جهات أهمها الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لبحث مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بنطاق حي عين شمس، وترعة الطوارئ بنطاق حي السلام أول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجزر 15 مايو فيروس كورونا بوابة الفجر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وإشبيلية في الصيف

منذ 17 دقيقة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ 34 دقيقة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 22 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ يوم

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على أكبر مجزر آلي بالغردقة على مساحة 50 ألف م2 (صور)

محافظ القاهرة: فرض غرامات على محلات الجزارة التي تترك مخلفات الذبح بالشوارع

الانتهاء من تطوير المجزر الآلي بمدينة 15 مايو بتكلفة 400 مليون جنيه

ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة

تشغيل تجريبي لمجزر ١٥ مايو نصف الآلي في القاهرة

نائب محافظ القاهرة: تشطيب سوق المسلة بالمطرية بمعرفة وزارة الأوقاف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

01:27 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة