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محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتوزيع 230 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا ورفض تصوير الأسر الأكثر احتياجا خلال تقديم المساعدات المالية لهم واكتفى بالتصوير مع فريق العمل.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه قام بتسليم 5 اكشاك شاملة الثلاجة وبها عداد الكهرباء والبضاعة بتكلفة اجمالية 100 الف جنيه،وتقديم 10 مساعدات زواج لفتيات أيتام باجمالي 70 الف جنيه،وتوصيل 15 عداد مياه للحالات الأولى بالرعاية باجمالي 60 الف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير المساعدات اللازمة للاكثر احتياجا وذلك بالتعاون والتنسيق بين جمعية الاورمان والإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة،ووجه التحية والتقدير لجمعية الاورمان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.


وأكد محافظ الدقهلية علي ان المساعدات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم.

شهد توزيع المساعدات اليوم للاسر الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة،وفريق عمل جمعية الأورمان احمد عبد المحسن، وعبد الكريم محمد،ومحمد هلول.

وعلي صعيد اخر تشهد محافظة الدقهلية أعمال تطوير للمباني الانشائية وصيانة المدراس استعدادا للعام الدراسي الجديد

من جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم انفاق 523 مليون جنيه لإنشاء وصيانة وتطوير 88 مدرسة بمراكز ومدن وقرى المحافظة تضم 1526 فصل دراسي تدخل الخدمة خلال العام الدراسي القادم.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة تعليمية متطورة تواكب التطورات الجارية على الساحة الدولية وتنافس نظم التعليم في أنحاء العالم ليخرج طلاب متميزين ومبدعين،كما نعمل على تخفيض كثافة الطلاب في الفصول.

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم أبو عرب إنه تم الاسناد لإنشاء 27 مدرسة تضم448 فصل بتكلفه 207.3 مليون جنيه،بالإضافة إلى تسليم مواقع11 مدرسة تضم 163 فصل بتكلفه 82 مليون جنيها.

واضاف أنه تم الانتهاء من صيانة وتطوير 30 مدرسة وتسليمها للعمل بتكلفة 51 مليون و87 الف جنيه تضم 547 فصل،فضلا عن تسليم 20 مدرسة تضم 368 فصل بتكلفة 182.5 مليون جنيه.


محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات
محافظ الدقهلية يرفض تصوير الأسر الأولى بالرعاية أثناء تسليم 230 ألف جنيه مساعدات

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