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اعتذر عن الزيارات.. ماذا تفعل أثناء الحجر المنزلي؟

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:50 م
نصائح
نصائح
منى صموئيل
وجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للمواطنين يجب اتباعها أثناء الحجر المنزلي للحالات التي لا تعاني من أعراض فيروس كورونا أو لديها أعراض بسيطة، خلال إنفرجراف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاءت كالآتي:

1_ افتح النوافذ واحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار.

2_ تأكد دائمًا من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

3_ لا تخالط احدًا واعتذر عن استقبال الزيارات.

4_ لا تشارك أدوات الطعام مع الأخرين ويمكنك استخدام أطباق ورقية مرة واحدة.

5_ اجعل تواصلك مع الناس عن بعد عبر الهاتف والتطبيقات.

6_ لا تشارك الأدوات الشخصية وعقمها باستمرار.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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