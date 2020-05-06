في وداع الشيخ.. "الأوقاف" تذيع تلاوات قرآنية للطبلاوي

وزير الأوقاف ينعى الطبلاوي.. ويؤكد: "فقدنا قامة من أعلام القراء"





وأكد الوزير: فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا.



وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.



الإمام الأكبر ينعى الشيخ الطبلاوي: علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة

كما نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء أمس، الشيخ الطبلاوي، قائلًا: بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، عند الله، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.



ويؤكد الإمام الأكبر أن الشيخ الطبلاوي -رحمه الله- سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.



ويتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وكل محبيه وإلى عموم المسلمين حول العالم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، تقديم تلاوة قرآنية مباركة بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي عبر موقعها الرسمي.وأضافت: الطبلاوي صوته عذب شجي طالما احتل مكانة في قلوب وعقول محبيه وكان مقصدًا لجميع المسلمين، وذلك عبر قناتها على اليوتيوب وكذلك من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجعل القرآن شفيعًا له يوم القيامة.ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء أمس، بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء (رحمه الله)، ويتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء.