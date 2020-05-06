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الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحاول النادي الأهلي في الفترة الحالية الحفاظ على أحد نجوم الفريق من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة إلى أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي.

ولكن ينوي النادي الأهلي توثيق بند جديد في عقد أزارو يقضي بعدم انتقال اللاعب إلى أي نادي قبل الرجوع إلى النادي الأحمر.

يذكر أن إعارة وليد أزارو مع نادي الاتفاق السعودي تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

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