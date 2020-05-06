كريم قاسم ينتقم بعد الاعتداء عليه في "لما كنا صغيرين"

في ظل الضغوط التي يعيش فيها وائل (كريم قاسم) بعد مقتل صديقته نهى (نسرين أمين)، إلا أنه لم يترك حقه من أخيها حامد الذي ضربه هو وصديقته دنيا (ريهام حجاج) في المقابر أثناء دفنها، فذهب إلى بيته وأخذ حقه ضربًا للانتقام منه لما فعله بالمقابر، وأيضًا في صديقته نهى.

ومازال وائل مشوّشًا حول من قتل نهى، فيميل تارةً إلى صديقه حسن (نبيل عيسى) لشخصيته العدائية والمنفعلة دائمًا، وأخرى إلى سليم (محمود حميدة) لشكوكه حول تجارته في المخدرات ومحاولة قتل دنيا أكثر من مرة، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى حقيقة واضحة

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.

ويقوم كريم قاسم بشخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.