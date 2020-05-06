Advertisements

كريم قاسم ينتقم بعد الاعتداء عليه في "لما كنا صغيرين"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:54 م
كريم قاسم
كريم قاسم
أحمد رمضان متولي

في ظل الضغوط التي يعيش فيها وائل (كريم قاسم) بعد مقتل صديقته نهى (نسرين أمين)، إلا أنه لم يترك حقه من أخيها حامد الذي ضربه هو وصديقته دنيا (ريهام حجاج) في المقابر أثناء دفنها، فذهب إلى بيته وأخذ حقه ضربًا للانتقام منه لما فعله بالمقابر، وأيضًا في صديقته نهى.

 

ومازال وائل مشوّشًا حول من قتل نهى، فيميل تارةً إلى صديقه حسن (نبيل عيسى) لشخصيته العدائية والمنفعلة دائمًا، وأخرى إلى سليم (محمود حميدة) لشكوكه حول تجارته في المخدرات ومحاولة قتل دنيا أكثر من مرة، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى حقيقة واضحة

 

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.

 

ويقوم كريم قاسم بشخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

 

مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

أخبار تهمك

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ نصف ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ نصف ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وإشبيلية في الصيف

منذ ربع ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ يوم

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

01:27 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة