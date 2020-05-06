محافظة الجيزة تنفذ تخطيطا مروريا لشارع سليمان أباظة بالدقي

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تواصل محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحي الدقي، ليكون استكمالًا لمنظومة الطرق والمحاور التي تنفذها المحافظة لتطويرها وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضاري.



من جهته، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال جولة تفقدية، أنه تم الانتهاء من إجراء تخطيط مروري لشارع سليمان أباظة ليظهر بالشكل اللائق استكمالًا لمخططات التطوير الجاري تطبيقها بالشارع والتي تشمل توسعة الشارع والاستفادة القصوى من جميع المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق، فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة.



وشدد محافظ الجيزة، على مديرية الطرق وحي الدقي، بمتابعة الالتزام بكافة المعايير أثناء وبعد الانتهاء من أعمال تطوير الشارع.



في سياق متصل، تفقد راشد أعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز موجها بمتابعة دورية للأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتأكد من التنفيذ وفق أعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة .



حرص راشد خلال جولته علي الوقوف علي متابعة تنفيذ قرار عدم تعدي السيارات والمنشأت علي الأرصفه حيث ضبط راشد أحد السيارات المتعدية علي الرصيف بشارع البطل احمد عبد العزيز وعلي الفور استدعي راشد ونش المرور لرفع السيارة وتوقيع الغرامة القانونية المحددة للتعدي علي الرصيف المخصص للمشاة.



وأكد المحافظ خلال جولته التي رافقه خلالها المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد علي توقيع غرامات مشددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتتسبب في إتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشيء إلى أصله .

وخلال الجوله وجه محافظ الجيزة بفتح وتشغيل جراج العقار رقم ٥ ميدان ابو المعالي حي العجوزة والذي اغلقه ملاك العقار علي مدار سنوات ما سيساهم في تحقيق سيولة مرورية بالشارع.



رافق المحافظ خلال جولته المهندسه نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .

