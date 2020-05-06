كيفية الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان (فيديو)

تقدم بوابة الفجر الالكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".





ونصيحة اليوم هي: كيفية الاعتناء بصحة الفم والأسنان خلال صيام شهر رمضان، والتى تتمثل في الأتي:





1- ترك التدخين.





2- عدم تناول الأدوية التى تسبب تصبغ الأسنان.





3- استعمال الخيط الطبى.





4- شرب كميات كافية من الماء.





5- تقليل تناول الحلويات والاستعاضة عنها بالفواكه.





6- مضغ العلكة الخالية من السكر بعد تناول الطعام.





7- تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مرة بعد الفطور وقبل النوم وبعد السحور.





8- الابتعاد عن المشروبات المصبوغة مثل الكاركاديه والتمر الهندى.





9- استعمال مطهرات الفم.





10- استعمال السواك لتواجد الفلوريدا فيه بشكل طبيعي.





11- تقليل المشروبات الغازية والحمضية.







