Advertisements

بريطانيا.. وزير الصحة: لم نضحي بدور الرعاية في مكافحة كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
نفى وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن تكون الحكومة قد تركت العديد من المسنين في دور الرعاية أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد من خلال إعطاء الأولوية للمستشفيات.

وردًا على سؤال من أحد أفراد الجمهور خلال جلسة أسئلة على "سكاي نيوز" عما إذا كانت الحكومة قد ضحت بالمسنين في الدور السكنية لضمان عدم تجاوز الخدمة الصحية، قال "هانكوك": "لا لم نفعل ذلك ... لقد فعلنا ، منذ البداية ، عملت بجد لحماية الناس في دور الرعاية ".

وأضاف "هانكوك"، أن الحكومة بذلت "قدرا كبيرا من الجهد والموارد وراء دعم دور الرعاية"، لكن بريطانيا لم تكن لديها القدرة على إجراء اختبار على نطاق أوسع في وقت مبكر من تفشي المرض.

وأردف "هانكوك"، أن أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق قد يكونون قادرين على إيجاد طريقة للعمل في أشهر الصيف.

وأوضح، أن الحكومة قد تضطر إلى تشديد بعض الإجراءات، بما في ذلك تمديد محتمل لفترة الحماية لمدة 12 أسبوعًا لأولئك الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأنه من السابق لأوانه إعادة فتح المدارس.

ووجد تحقيق أجرته وكالة "رويترز"، أن السياسات المصممة لمنع المستشفيات من الاكتظاظ دفعت عبئا أكبر على دور الرعاية التي كانت تكافح من أجل الوصول إلى الاختبارات ومعدات الحماية.

تفوقت المملكة المتحدة على إيطاليا للإبلاغ عن أعلى حصيلة رسمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا، إن عدد الوفيات من جميع الأسباب المسجلة في دور الرعاية في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل كان أعلى بثلاث مرات من الشهر السابق.

ستقوم بريطانيا بمراجعة إجراءات التشديد الاجتماعي الصارمة يوم الخميس، ولكن ليس من المتوقع أن تقرر الحكومة على الفور كيف ستخفف من الإغلاق الذي أغلق الاقتصاد وأغلق الملايين في منازلهم منذ أواخر مارس.

أخبار تهمك

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ نصف ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه

منذ ساعة و نصف

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ يوم

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وإشبيلية في الصيف

منذ 14 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

01:27 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة