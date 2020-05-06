صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وإشبيلية في الصيف

أظهر نادي ريال مدريد رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "لو ١٠ سبورت" الفرنسية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الجناح الأيمن لنادي إشبيلية في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد هو من طلب ضم أوكامبوس نظرا للمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي.





ولكن حسب ما ذكرته الصحيفة فإن لوكاس أوكامبوس يملك شرط جزائي في عقده مع إشبيلية بقيمة ٧٠ مليون يورو وهو مبلغ ضخم لن يقم الريال بدفعه في الصيف.





وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد ينوي تقديم كل من داني سيبايوس وسيرجيو ريجيلون نجمي الفريق إلى نادي إشبيلية مقابل الحصول على خدمات لوكاس أوكامبوس في الصيف.