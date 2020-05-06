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برنت يرتفع إلى 31 دولار والخام الأمريكي يهبط 0.41%

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.08 سنت؛ ما نسبته 0.26 في المئة؛ ليصل سعره إلى 31.05 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.41 في المئة؛ ما يعادل 0.10 سنت؛ ليستقر عند 24.46 دولار أمريكي.

رويترز) - تباين أداء أسعار النفط يوم الأربعاء إذ تسبب ارتفاع أكبر من المتوقع للمخزونات الأمريكية في أن يركز المستثمرون مجددا على خطر فائض المعروض على الرغم من الآمال بأن يتعافى الطلب مع تخفيف بعض الدول لإجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 1.06 بالمئة إلى 24.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أيام.

وتراجع خام غرب تكساس بعد أن أظهر تقرير أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 8.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما يزيد عن التوقعات بحسب بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي مساء يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنت أو 0.03 بالمئة إلى 30.98 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار برنت 13.9 بالمئة في الجلسة السابقة، في إطار ارتفاع لليوم السادس.

وزادت الأسعار في الآونة الأخيرة إذ أنهت بعض الدول إجراءات العزل العام الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا وفي الوقت الذي خفض فيه المنتجون الإمدادات بعد انهيار الطلب. لكن محللين يحذرون من أن إعادة موازنة السوق ستتسم بالتقلب.

وما زالت شركات التكرير حذرة، على الأخص بالنسبة للطلب على وقود الطائرات. وقالت إس.كيه إنوفيشن، مالكة شركة التكرير الكبيرة إس.كيه إنرجي، يوم الأربعاء إنها تتوقع تعرض هوامش التكرير للربع الثاني لضغوط بسبب انخفاض الطلب على الوقود وتخمة المنتجات النفطية بسبب الجائحة.

وتراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للوقود، 2.2 مليون برميل بحسب ما أورده معهد البترول مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 43 ألف برميل يوميا كما ارتفعت معدلات استهلاك المصافي من الخام.



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