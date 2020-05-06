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بايرن ميونخ يقترب من ضم ساني

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:10 م
ساني
ساني
كشفت تقارير صحفية عن أن اقترب فريق بايرن ميونخ الألماني، من الحصول على خدمات لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقاً لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة سبورت بيلد، اليوم الأربعاء، فإن بايرن ولاعب مانشستر سيتي يتعين عليهما أن يتفقا على عقد مدته 5 أعوام.

ولم تكشف المجلة عن المصدر ، ولم يكن هناك أي بيانات في البداية.

ويقال إن االدولي الألماني ساني التزم بشكل واضح تجاه بايرن ميونخ، علماً بأن عقده مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2021.


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