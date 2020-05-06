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وزارة الصحة الكويتية تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:15 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 42.

 

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تعافي 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 2219.

 

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6289، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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