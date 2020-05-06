امتحان الجغرافيا للصف الاول الثانوي 2020 | تسريب امتحان الجغرافيا لسنة 1 ثانوي 2020 الترم الثاني وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني

امتحان الجغرافيا للصف الاول الثانوي 2020 | ظهرت على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تسريبات امتحان الجغرافيا للصف الاول الثانوي 2020 الترم الاول، وبدأ جميع الطلاب أداء الاختبار صباح اليوم الأربعاء الموافق 6/5/2020 في تمام الساعة 9 صباحًا، وتعرض امتحان الجغرافيا للصف الاول الثانوي 2020 للتسريب وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن هذا الأمر متوعدًا لمن فعلوا ذلك بأداء دور ثاني.





تسريب امتحان الجغرافيا للصف الاول الثانوي 2020 الترم الثاني

وتداول على صفحات الغش والمجموعات عبر موقع "فيسبوك" عدة صور من امتحان مادة الجغرافيا، وزعموا على أنها خاصة باختبار الجغرافيا ولم يثبت صحة الصور المتداولة أم هي حقيقية أم لا، وهي صور تم التقاطها من جهاز لوحي وبها شعار منصة امتحانات وزارة التربية والتعليم.





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قد رصدت اتفاق مجموعة من الطلاب علي الغش وتبادل الإجابات عبر مواقع التواصل، مؤكدًا إن مصيرهم دور ثانِ.





جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2020

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقسيم موعد الامتحانات على مجموعتين وفقًا للمحافظات، والمجموعة الأولي من الساعة 9 صباحًا وحتي 12 ظهرًا وهي (القاهرة - الإسكندرية - أسيوط - قنا - كفر الشيخ - الفيوم - دمياط - الإسماعيلية - أسوان - جنوب سيناء - شمال سيناء - الوادي الجديد - كفر الشيخ).





أما المجموعة الثانية من الساعة 12 ظهرًا وحتي الساعة 3 عصرًا وهي (مطروح - البحر الأحمر - الأقصر - السويس - بني سويف - المنيا - سوهاج - البحيرة - المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - الدقهلية)





- الأربعاء 29 أبريل 2020 اختبار مادة اللغة العربية.





- السبت 2 مايو 2020 اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى.





- الاثنين 4 مايو 2020 اختبار مادة الأحياء.





- الأربعاء 6 مايو 2020 اختبار مادة الجغرافيا .





- السبت 9 مايو 2020 اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية.





- الاثنين 11 مايو 2020 اختبار مادة الرياضيات.





- الأربعاء 13 مايو 2020 اختبار مادة الفلسفة والمنطق.





- السبت 16 مايو 2020 اختبار مادة الفيزياء.





- الاثنين 18 مايو 2020 اختبار مادة التاريخ.



