كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار الراحلين

تمسك كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني باستمرار الثنائي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي رغم أن إدارة النادي كانت قد وضعتهما على قائمة الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة النادي فوجئت بقرار كيكي بالإبقاء على الثنائي كوتينيو وديمبلي في الفريق ورفضه الاستغناء عنهما.

وكانت إدارة البارسا تخطط للاستغناء عن الثنائي في الميركاتو الصيفي من خلال دخولهما في صفقات تبادلية من أجل ضم لاعبين جدد.