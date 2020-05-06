ميسي يخضع لاختبار كورونا في برشلونة

توجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني إلى مقر تدريبات فريقه اليوم الأربعاء لأول مرة بعد غياب ما يقرب من شهرين.

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميسي وصل صباح اليوم إلى المدينة الرياضية لبرشلونة، لإجراء اختبار فيروس كورونا، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات.

ولفتت الصحيفة إلى أن ليونيل ظهر في المدينة الرياضية للبارسا لأول مرة منذ 13 مارس الماضي، عندما شرح رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو والأطباء الوضع بسبب الوباء وطالبوا اللاعبين بضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل.