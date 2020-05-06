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حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب مصر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
تحدث مصدر مسئول في جهاز الكرة بنادى الأهلى، عن حقيقة الدخول فى مفاوضات مع أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى، والمعار لصفوف أولمبياكوس للحصول على خدماته فى نهاية الموسم.

وقال المصدر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين:"ما تردد عن دخول الأهلى فى مفاوضات مع كوكا، ليس له أى أساس من الصحة، واللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف مصدر الأهلي: "لم نتفاوض مع اللاعب ولم نسع لضمه، ولا نعلم سبب ربط اسم الأهلى بالحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر".

من جانبه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، استمرار تعليق الدوري المصري حتى منتصف مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإصابة الآلاف.

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