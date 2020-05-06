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تسجيل 1687 حالة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء اجتماعها السابع والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع عُقد مؤتمر صحفي أوضح فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) في المملكة وصل إلى 31938 حالة حتى الآن.

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الأربعاء 06 مايو 2020، عن تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الثلاثاء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 209، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وأكَّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق، أن ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الماضيين، يعود إلى الفحص الموسع، وأنَّ المعدل العالمي للوفيات بفيروس كورونا في العالم 10 أضعاف المعدل الموجود في المملكة.

وقدم وزير الصحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الدعم اللا محدود للقطاع الصحي، كما قدم الشكر لسمو ولي العهد على المتابعة اليومية والمستمرة الدقيقة نظرًا لحرص سموه الشديد على صحة وسلامة الجميع.

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