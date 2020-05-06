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مصطفي قمر يقتحم التصوير على ابنه تيام أثناء مداخلته مع لميس الحديدي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

ظهر الفنان تيام قمر، نجل الفنان مصطفى قمر مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرنس في تطبيق" zoom"، خلال حلوله ضيفا على برنامجها الخاص "القاهرة الآن" المذاع على شاشة العربية الحدث.

 

وتحدث "تيام " عن دوره في مسلسل "خيانة عهد" وعن كواليس العمل وكيف ساعده والده للقيام بالدور علي أكمل وجه، حيث أنه يقوم بدور ابن الفنان خالد سرحان والفنانة عبير صبري في المسلسل، وتحدث أيضاً عن دراسته للإعلام والمسرح في الجامعة الأمريكية

 

وفاجئ الفنان مصطفي قمر الإعلامية لميس الحديدي باقتحامه التصوير مع ابنة، بطريقة لطيفة ومميزة، وليخبرنا عن تيام وعن موهبته الحقيقية في التمثيل وأيضاَ الغناء، وأشاد بدوره في مسلسل "خيانة عهد" لترد علية "لميس": هذا الشبل من ذاك الأسد مهو أنت بردو مش قليل".

 

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل من إنتاج العدل جروب.

 

القنوات الناقلة للمسلسل

 

قناة "cbc" عرض أول الساعة 11 مساءً

إعادة أولى الساعة 5:30 صباحًا

إعادة ثانية الساعة 12:15 ظهرًا

 

قناة cbc drama

عرض أول الساعة 8:00 مساءً

 

قناة "الحياة"

عرض أول الساعة 6:30 مساءً

 

 

 

 

 

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