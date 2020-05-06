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عمرو الليثي مُشيدًا بـ نجيب محفوظ: "هو الذي أحيا حي الجمالية مرة أخرى بكتاباته"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:07 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد رمضان متولي

تناول الإعلامي عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط، سيرة الأديب الكبير نجيب محفوظ، قائلا: "هو اللي احيا حي الجماليه واعطى له عمر تاني في رواياته التى كتبها عن الحي التاريخي ده وعن حاراته وبيوته ومحلاته وتجاره وافندياته وستاته وتلامذته وبناته".

 

وأضاف الليثى: "نجيب محفوظ لم يكن أديب كبير فقط دا كان مؤرخ اجتماعي كمان وصف حياة الناس في الجماليه كلها من أول شارع بيت القاضي اللي اتولد فيه وشارع النحاسين اللي بيوديك على بين القصرين و بيوت منطقة السكرية لغاية زقاق المدق الشهير اللي عاش فيه ياسين اكبر ابناء السيد احمد عبد الجواد اجمل أيام شبابه".

 

وتابع الليثى: "ان معظم الشخصيات اللي كتب عنها نجيب محفوظ في رواياته كانت شخصيات حقيقية من لحم ودم وعاشت بالفعل في الجمالية وخان الخليلي لكن باسماء تانية .. وانا سمعت نجيب محفوظ مره وهوه بيحكي ان زبيدة العالمة اللي عملت دورها مها صبري وزنوبة اللي عملت شخصيتها باقتدار نادية لطفي كانوا شخصيات حقيقية وان العالمه في الزمن ده كانت ليها شنه ورنه في المجتمع".

 

وأردف الليثى لوعايز تعرف التاريخ الحقيقي للشعب المصري من بدايات القرن الي فات لازم تقرا نجيب محفوظ .. وعلى فكره لجنة جائزة نوبل نفسها قالت انه في رواياته وضع يده على مفاتيح الشخصية المصرية وانه عرف العالم على دهاليز وأسرار الروح المصرية الاصيلة" .

 

يذاع برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط من الأحد للخميس الساعة ٤.١٠ عصراً .

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