"عيش وملح" يوميًا على قناة اقرأ في رمضان

تعرض قناة اقرأ يوميا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، حلقة جديدة من برنامج "عيش وملح" تقديم الشيف العالمي عدنان يماني، ويقوم في كل حلقة بتسليط الضوء على أهم الأكلات التي تشتهر بها المطابخ العربية والعالمية، وأبسط الطرق لإعدادها.

كما يقوم الشيف "يماني" بنشر المعرفة بالعديد من الأكلات الشهيرة، وأهم الأكلات التي يتميز بها المطبخ العربي والعالمي خلال شهر رمضان.

البرنامج يتم عرضه أيضا على منصة "تابع" ويعاد عرضه أيضا على شاشة القناة الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل.