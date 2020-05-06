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دولة عربية تسمح بإقامة الجمعة بالمساجد وقداس الأحد بالكنائس

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:08 م
المساجد والكنائس
المساجد والكنائس
وكالات

أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا قالت فيه إنها ستسمح بإعادة افتتاح المساجد يوم الجمعة والكنائس يوم الأحد لأداء الصلاة، وفق شروط معينة، وذلك بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

ووجهه وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، البيان إلى المحافظين في بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي والنبطية ولبنان الجنوبي والبقاع وبعلبك-الهرمل وعكار.

 

وقال وزير الداخلية اللبناني: "يسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس يوم الأحد في الكنائس، على ألا يتعدى نسبة المصلين 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية لكل مسجد أو كنيسة"، مشددًا على ضرورة "التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الحضور حفاظا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر".

 

ووأعلنت السلطات الصحية اللبنانية، تسجيل 750 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن ، وبلغ تعداد المتعافين 206، في حين وصل عدد المتوفين بسبب المرض إلى 25، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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لبنان قداس الأحد بالكنائس فيروس كورونا فتح المساجد إقامة الجمعة بالمساجد

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