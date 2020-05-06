"في 30 يوم".. إزالة 2659 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط





قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ 2659 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية على مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 950 ألف و675 متر بالإضافة إلى 181 فدان و11 قيراط و11سهم وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى 5 مايو الجاري.





وأكد استمرار حملات الإزالة دون توقف بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدي لهذه التعديات وإزالتها فورًا مشيراً إلى إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ وطبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".





وشدد محافظ أسيوط على إزالة كافة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء والتصدي لها بكل قوة وحسم من خلال تكثيف لحملات الرصد لأي مخالفة والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين دون تهاون أو تقاعس موضحاً أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة في أرض خصبة صالحة للزراعة فضلاً عن أهمية أراضي أملاك الدولة التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ خطط مستقبلية وتوفير خدمات أفضل.





وأشار المحافظ إلى متابعة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ إلى حملات الإزالة بحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الشمال بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز.





وترأس السكرتير المساعد حملات لإزالة تعديات على أراضي زراعية بمركزي أبنوب والفتح حيث تم إزالة 22 حالة تعد على مساحة 9 قيراط و18سهم أرض زراعية وبمشاركة تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.



