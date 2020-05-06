"كفرالشيخ" تناقش استكمال مشروع أول متحف للأثار (صور)

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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، اجتماعًا لمتابعة استكمال مشروع متحف المحافظة من الناحية الإنشائية والمعمارية وسرعة الانتهاء منها، والمقرر افتتاحه بنهاية شهر يونيه 2020م.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والعميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور أحمد عنان، استشاري مشروع متحف كفرالشيخ، والمهندس محمد وصفي وليد، المشرف العام علي المشروع، والمهندس مصطفي إمام، قطاع المشروعات، والمهندس أحمد بدر، ممثل استشاري المشروع، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري، والدكتور سيد البنا، المشرف علي متحف كفرالشيخ.



وقال المحافظ، إن المتحف يقع بحديقة صنعاء بجوار جامعة كفر الشيخ، علي مساحة 6760م2، والتي تقوم بتنفيذه شركة النيل الهندسية، ويتكون المبني بعدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالاضافة إلي مبني للخدمات، والذي يضم مجموعة من الكافيتريات والبازارات.



وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية للانتهاء من اجراءات الحماية المدنية، لتسليم المتحف نهائيًا، مؤكدًا علي سرعة المراجعة والانتهاء من الاجراءات الفنية والأمنية لشروط السلامة، لافتًا أنه خلال الشهر القادم سيقوم قطاع المتاحف بتجهيز واستكمال القاعات، ووضع القطع الاثرية.



وأوضح أن سيناريو العرض المتحفي الذي وضعته اللجنة العليا بوزارة الآثار والذي سوف يسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والصيدلة، والهندسة، والفلك، والزراعة، والتجارة، والصيد، حيث ستتناول القطع عرض تاريخ كل علم من هذه العلوم قديمًا وما يقابله في العصر الحديث، كذا ستتناول قصة العرض تاريخ مدينة تل الفراعين.

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ويضم متحف كفر الشيخ أقسامًا للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعيًا وتاريخيًا منها " قاعة بوتو "وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهى "قاعة العرض الرئيسية" وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعياَ وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلًا عن العصر القبطي حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى "قاعة العرض الدوري" ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، و"قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية" لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.