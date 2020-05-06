علي جمعة يكشف نشأة سيدنا يعقوب وسبب تسميته (فيديو)

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قال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن سيدنا يعقوب -عليه السلام-، هو ابن سيدنا إسحاق، ابن السيدة سارة، وهو أصغر من سيدنا إسماعيل، عليهم السلام، مشيرًا إلى أن سيدنا إسحاق أنجب عيسو ويعقوب، وكان عيسو أقرب لقلب أبيه لكونه كان يشبه الجدة سارة، وكان قوى البنية وكثير الشعر وهذا دليل على اكتمال الرجولة.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن والدت سيدنا يعقوب، وجدت ان سيدنا إسحاق لا يلتفت ليعقوب رغم أنه يمتلك كفاءات أكثر من عيسو، فأردات أن تلفت نظر سيدنا إسحاق لهذه الحقيقة، فجعلت عيسو يذهب للصيد، وطلبت من يعقوب أن يذبح شاتين وجعلته يضع منها الشعر عليه ويدخل لوالده وكان وقتها ضعف بصره، فسأله سيدنا إسحق عليه السلام، فقال من أنت أأنت أبني، فقال نعم فقال:"الصوت صوت يعقوب والشعر شعر عيسو".



وتابع مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن سيدنا يعقوب بدأ يتقرب من والده، وبدأ والده يلتفت إليه حتى أحبه، وقال له أدعو لي، فدعو له بالبركة والفتح وكثرة الولد، واستجاب الله سبحانه وتعالى له، منوهًا بأن سيدنا يعقوب وعيسو كانوا تؤام، وولد عيسو أولًا واعقبه يعقوب وهذا سبب تسميته بهذا الاسم.

على جانب أخر قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال تصريحات سابقة، إنه يتحتم علينا في هذه الأيام المباركة أن نكثر من الإطعام، حيث جعله الله –سبحانه وتعالي- صفة من صفات الأبرار.



وأوضح "جمعة"، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يحثنا أيضًا على اطعام الطعام، مضيفا أنه يجب أن نسعى إلى الله بالعديد من العبادات كإطعام الطعام، وافشاء السلام، والصلاة والناس نيام، حيث يكون لهذه العبادات مردود كبير على حياتنا.



وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن ثلث الليل الأخير محل لاستجابة الدعاء، والذي يبدأ في بعض الأيام الساعة الواحدة ليلا، والبعض الآخر في الثانية ليلا حتى مطلع الفجر.

