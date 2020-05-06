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"إذاعة تلاوته وتخليد اسمه".. 3 خطوات لتكريم "الطبلاوي" بعد وفاته

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
عدة طرق اتبعت في الساعات الأخيرة من أجل تكريم الشيخ محمد الطبلاوي نقيب قراء مصر، الذي توفي مساء الثلاثاء، وشيع جثمانه بعد ظهر اليوم الأربعاء، بحضور عدد من أقاربه.

يذكر أن مساء أمس الثلاثاء توفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر، بمنزله عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، وذلك بعد معانأة مع المرض لفترة طويلة، لتعم مواقع السوشيال ميديا بالحزن من أجل الترحم على الشيخ الطبلاوي، و"الطبلاوي" من مواليد 14 نوفمبر 1934 في حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، ومن أعلام قراءة القرآن بالوطن العربي.

تخليد اسمه على مركز إعداد محفظى القرآن الكريم 
البداية عندما قررت وزارة الأوقاف إطلاق اسمه على مركز إعداد محفظى القرآن الكريم، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم إطلاق اسم المرحوم والمغفور له بإذن الله على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.

إذاعة تلاوات الطبلاوي على قناة مصر
وبعد ساعات قليلة ممن رحيل الشيخ محمد محمود الطبلاوي عن عالمنا قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة التلاوات العطرة للقارئ الشيخ الطبلاوي على قناة مصر قرآن كريم.

تلاوات الطبلاوي على مواقع الأوقاف
وفي نفس السياق، قررت وزارة الأوقاف إذاعة عددا من التلاوات القرآنية للشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، اليوم الأربعاء، وذلك عبر قناتها على اليوتيوب وكذلك من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك وصفحة وعي، وذلك تقديرا لدوره في خدمة القرآن الكريم طيلة حياته.

وشيعت جنازة الطبلاوي، اليوم الأربعاء، واقتصرت الجنازة على أسرته فقط، كما أنه لن يُقام عزاء، بسبب الظروف الحالية، بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

على جانب آخر، شهدت المقابر إقامة عزاء مصغر، للشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء من بعض أعضاء مجلس نقابة القراء، على أن يتواجد عدد قليل داخل ذلك العزاء تطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي، فلن يكون عزاء كبير بسبب الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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