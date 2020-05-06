إندونيسيا.. وزيرة تحذر من تزايد الفقر بعد تأجيل الانتخابات الإقليمية

صرحت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسي، اليوم الأربعاء، بعد تأجيل الانتخابات الإقليمية وسط مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، بأن الفيروس أعاد جهود إندونيسيا لاستئصال الفقر بعقد من الزمن.





وأبلغت وزيرة المالية، البرلمان، أن مليوني شخص فقدوا وظائفهم في الأسابيع الستة الماضية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت "إندراواتي": "إن كل إنجازاتنا في تخفيض معدل الفقر بين 2011 و 2020 تم عكسها".





وأضافت "إندراواتي"، أن: "السلطات توقعت أن تصل حالات الإصابة بالفيروس إلى ذروتها في أواخر مايو وتتضاءل في الشهر التالي، إذا نجحت البلاد في تجنب موجة ثانية. النزوح السنوي في نهاية شهر رمضان، والذي يصادف هذا العام في أواخر مايو، عاد الكثيرون منذ ذلك الحين إلى بلداتهم وقراهم في جميع أنحاء البلاد".





وأردفت المسؤولة، في إشارة إلى مخاوف المسافرين من العاصمة من انتشار الفيروس: "اتضح أن منع الناس من العودة إلى القرى الأصلية يكاد يكون مستحيلاً".





بدت الحكومة متفائلة بشأن محاولة إحياء النشاط الاقتصادي، لكن "إندراواتي" قالت، إن هذه القرارات ستستند إلى مدى تمكن إندونيسيا من تسوية المنحنى الوبائي في الأسابيع المقبلة.





بلغ معدل الفقر في إندونيسيا 12.36٪ في عام 2011، مع ما يقرب من 30 مليون شخص يعتبرون فقراء. كان المعدل 9.22٪ في سبتمبر من العام الماضي، مع 24.79 مليون شخص من الفقراء.





تتوقع إندونيسيا أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.3٪، منخفضًا من 5.02٪ العام الماضي، أو بموجب عقد السيناريو الأسوأ للحكومة -0.4٪.



