باريس سان جيرمان يستعد لخطف صفقة الموسم من برشلونة

دخل نادي باريس سان جيرمان في منافسة مع نادي برشلونة للتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت شبكة "ESPN" الأمريكية أن باريس سان جيرمان أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم.

وذكرت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع مارتينيز في الصيف القادم تحسبا لرحيل إيديسون كافاني مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.





ولكن كشفت الصحيفة أن مهمة باريس سان جيرمان لضم مارتينيز لن تكون سهله نظرا لرغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي نجم الفريق.





وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 31 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.



