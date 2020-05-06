Advertisements

باريس سان جيرمان يستعد لخطف صفقة الموسم من برشلونة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
دخل نادي باريس سان جيرمان في منافسة مع نادي برشلونة للتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت شبكة "ESPN" الأمريكية أن باريس سان جيرمان أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم.
 
وذكرت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع مارتينيز في الصيف القادم تحسبا لرحيل إيديسون كافاني مهاجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ولكن كشفت الصحيفة أن مهمة باريس سان جيرمان لضم مارتينيز لن تكون سهله نظرا لرغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي نجم الفريق.

وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 31 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعة و نصف

كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار الراحلين

منذ نصف ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وإشبيلية في الصيف

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ يوم

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

02:17 م

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

01:27 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة