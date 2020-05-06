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تحويل 30 حالة من المتعافين بمستشفى العجمي إلى عزل أبوقير

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفي العجمي النموذجي، غرب الإسكندرية، المخصص كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إنه جري تحويل 30 حالة جديدة، اليوم الأربعاء، من المستشفي إلي مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، وذلك لقضاء فترة "نقاهة" بعد أن استكملوا العلاج وقربوا على الشفاء تمامًا، وبذلك يرتفع عدد الحالات المحولة حتى الآن إلى 282 حالة.

وأوضحت "السيد"، في تصريحات صحافية، أن الهدف من تحويل هذه الحالات إخلاء أماكن أخرى داخل المستشفى، استقبال الحالات الطارئة والأكثر حاجة إلى الرعاية والعناية التي تتطلب وضعها على أجهزة تنفس صناعي، مشيرة إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد داخل المستشفي حتي الآن 87 حالة، تحولت نتائجهم جميعًا معمليًا من إيجابية إلي سلبية وتم خروجهم من المستشفي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

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منظمة الصحة العالمية أجهزة تنفس صناعي

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