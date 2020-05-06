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ارتفاع حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 266.4 مليار دولار

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية وصل إلى 266.4 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي.


ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بلغ حجم الواردات الصينية من الدول العربية 146 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4.8 في المائة على أساس سنوي.


وفي الفترة نفسها، وصلت الصادرات الصينية إلى الدول العربية إلى 120.4 مليار دولار، بزيادة 14.7 في المائة على أساس سنوي. وأوضحت البيانات أن الاستثمارات المباشرة الصينية في الدول العربية بأكملها بلغت 1.42 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 18.8 في المائة.


وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها الشركات الصينية مع الدول العربية 32.5 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض 8.7 في المائة على أساس سنوي، إلى ذلك، تلجأ الصين بإسهاب إلى الوسائل التكنولوجية من روبوتات وكاميرات، للسهر على احترام إجراءات العزل وتجنب موجة جديدة من وباء "كوفيد - 19".

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