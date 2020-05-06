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أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي هذا الموسم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:28 م
ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
علي خلاف
أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر مسيرة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، بسبب الانتشار الواسع للوباء العالمي.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام قلب دفاع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ياسر إبراهيم خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز
شارك ياسر إبراهيم مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 3 لقاءات لم يسجل أية أهداف.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا
على المستوى الافريقي شارك ياسر إبراهيم مع الفريق الأول لكرة القدم في 5 لقاءات لم يسجل.

- كأس مصر
وعلى المستوى المحلي شارك في مباراة وحيدة ببطولة كأس مصر.

- السوبر المصري
شارك في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، حيث فاز الأخير باللقب بركلات الترجيح. 


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