الكرملين: مقترحات التعدين الأمريكية تحتاج إلى تحليل قانوني شامل

كشف الكرملين، اليوم الأربعاء، أن مخططًا قانونيًا اقترحته الولايات المتحدة للتعدين على القمر سيحتاج إلى تحليل شامل للتحقق مما إذا كان يتوافق مع القانون الدولي.

كشف الكرملين، اليوم الأربعاء، أن مخططًا قانونيًا اقترحته الولايات المتحدة للتعدين على القمر سيحتاج إلى تحليل شامل للتحقق مما إذا كان يتوافق مع القانون الدولي.

وقال أشخاص مطلعون على الاتفاقية المقترحة لوكالة "رويترز"، إن إدارة "ترامب" تقوم بصياغة المقترحات بموجب اتفاقية دولية جديدة برعاية الولايات المتحدة تسمى اتفاقيات أرتميس، وأن روسيا، الشريك الرئيسي مع وكالة ناسا في محطة الفضاء الدولية، لن تكون شريكا في وقت مبكر.

وقال أشخاص مطلعون على الاتفاقية المقترحة لوكالة "رويترز"، إن إدارة "ترامب" تقوم بصياغة المقترحات بموجب اتفاقية دولية جديدة برعاية الولايات المتحدة تسمى اتفاقيات أرتميس، وأن روسيا، الشريك الرئيسي مع وكالة ناسا في محطة الفضاء الدولية، لن تكون شريكا في وقت مبكر.