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الكرملين: مقترحات التعدين الأمريكية تحتاج إلى تحليل قانوني شامل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف الكرملين، اليوم الأربعاء، أن مخططًا قانونيًا اقترحته الولايات المتحدة للتعدين على القمر سيحتاج إلى تحليل شامل للتحقق مما إذا كان يتوافق مع القانون الدولي.

وقال أشخاص مطلعون على الاتفاقية المقترحة لوكالة "رويترز"، إن إدارة "ترامب" تقوم بصياغة المقترحات بموجب اتفاقية دولية جديدة برعاية الولايات المتحدة تسمى اتفاقيات أرتميس، وأن روسيا، الشريك الرئيسي مع وكالة ناسا في محطة الفضاء الدولية، لن تكون شريكا في وقت مبكر.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 1.296 مليون طن يوميا أو ما يعادل 9.5 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى الخامس منه، عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

ويأتي التراجع من 11.35 مليون برميل يوميا كانت تنتجها روسيا في المتوسط في أبريل.

وتراجع إنتاج النفط الروسي في إطار اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بهدف مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مما عرقل النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم وأضر بالطلب على السلع الأولية.

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