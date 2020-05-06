"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة

تمكنت حملة مشتركة بين مباحث التموين والطب البيطري في كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإحدى ثلاجات التبريد، في نطاق مدينة دسوق بكفر الشيخ.





ترأس الحملة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، وضمت الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة دسوق البيطرية، ومحمود السرو، كبير مفتشي مباحث التموين، وقوة من قسم مباحث التموين، للمرور على الأسواق وضبط المخالفين منهم، وفق توجيهات اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ.





وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان و600 كيلو لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة تبريد، ملك أحد الأشخاص، وجرى التحفظ عليها، لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 719 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​





وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، لضبط حركة البيع والشراء، وللتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين‫.‬‬





‫وأسفرت حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، ‫من ضبط تاجر مواد غذائية، وبحوزته 18654 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، والتي تؤدي للإضرار بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



