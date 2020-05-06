Advertisements

"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تمكنت حملة مشتركة بين مباحث التموين والطب البيطري في كفر الشيخ، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإحدى ثلاجات التبريد، في نطاق مدينة دسوق بكفر الشيخ.

ترأس الحملة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، وضمت الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة دسوق البيطرية، ومحمود السرو، كبير مفتشي مباحث التموين، وقوة من قسم مباحث التموين، للمرور على الأسواق وضبط المخالفين منهم، وفق توجيهات اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان و600 كيلو لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة تبريد، ملك أحد الأشخاص، وجرى التحفظ عليها، لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 719 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، لضبط حركة البيع والشراء، وللتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين‫.‬‬

‫وأسفرت حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، ‫من ضبط تاجر مواد غذائية، وبحوزته 18654 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، والتي تؤدي للإضرار بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على ضبط الأسواق.
"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة
"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة
"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة
"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة
"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة
"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة
"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة
"لحوم ودجاج وسلع".. "كفر الشيخ" تشن حملات مكبرة لضبط الأسعار وحماية المواطنين من المنتجات الفاسدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة كفر الشيخ لحوم فاسدة كفر الشيخ اليوم كفر الشيخ دجاج فاسد اخبار مصر اخبار كفر الشيخ اليوم اخبار كفر الشيخ

أخبار تهمك

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وإشبيلية في الصيف

منذ أقل من ساعتين

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار الراحلين

منذ نصف ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ يوم

نجم الأهلي يتلقى اتصالات من بيراميدز للحصول على توقيعه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ ساعتين

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

التحفظ على 140 كيلو لحوم وكبد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بشبرا الخيمة

ضبط 1300 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمنزل جزار بملوي

ضبط صاحب ثلاجة للحوم لحيازته سلع لحوم وكبد ودواجن منتهية الصلاحية بقليوب

ضبط لحوم وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية

إعدام 3 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي ومواد غذائية منتهية الصلاحية بسوهاج

محافظ أسيوط: ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة وغير صالحة داخل منزل في منفلوط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

02:17 م

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

01:27 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة