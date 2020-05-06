البنوك التونسية تقرض الحكومة 1.2 مليار دينار

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء إن بنوكا تونسية أقرضت الحكومة 1.2 مليار دينار (حوالي 410 ملايين دولار) بالعملة الأجنبية للتصدي لأزمة فيروس كورونا.





ويأتي القرض بينما تسعى تونس جاهدة لتعبئة موارد مالية. ويتوقع البلد الواقع في شمال أفريقيا أن ينكمش اقتصاده بنسبة 4.3 في المائة في 2020، وهو ما سيكون أكبر انكماش منذ استقلاله في 1956.





ويتضمن القرض المشترك الذي وقع مع 12 بنكا 257 مليون يورو (280 مليون دولار) و130 مليون دولار.





وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمساعدة طارئة بقيمة 745 مليون دولار لدعم استجابة تونس لجائحة كوفيد-19.





وأعلنت تونس عن 1013 حالة إصابة مؤكدة و42 وفاة بالفيروس. ويعرقل تفشي فيروس كورونا قطاع السياحة الذي يساهم بنحو 10 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.





وقالت تونس في السابق إنها تهدف لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو في السوق الدولية هذا العام، لكن الخطة عُلقت بسبب تفشي الفيروس.







