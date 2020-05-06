أمريكا وبريطانيا يعلنان إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة

أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا رسميا اليوم جولة أولى من المفاوضات تهدف للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة، وتعهدتا بالعمل بويترة سريعة للوصول إلى اتفاقية "تعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار".



