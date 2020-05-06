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أمريكا وبريطانيا يعلنان إطلاق مفاوضات للتجارة الحرة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا رسميا اليوم جولة أولى من المفاوضات تهدف للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة، وتعهدتا بالعمل بويترة سريعة للوصول إلى اتفاقية "تعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار".

 وقال أكبر مسؤول تجاري في البلدين كليهما في بيان مشترك إن المحادثات، التي ستجرى عن بعد، على مدار الأسبوعين القادمين سيشارك فيها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون في حوالي 30 مجموعة تفاوض مختلفة. وأضافا أن البلدين يتعهدان بتقديم بالموارد اللازمة للسير قدما في المفاوضات بوتيرة سريعة.

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