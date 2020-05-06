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الاربعاء.. ريهام سعيد تقنن أوضاعها مع نقابة الإعلاميين تمهيدا لعودتها للساحة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:49 م
نور طلعت
أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها تواصلت مع نقابه الإعلاميين من أجل تقنين أوضاعها للعودة مرة أخرى إلى الإعلام بعد انتهاء إيقافها.

وستذهب سعيد يوم الأربعاء المقبل إلى مقر النقابه من أجل إنهاء التقديم في النقابه حيث أبلغتها النقابه أن جميع الشروط مستوفاه وسيكون إصدار العضويه متوقف فقط على تعاقدها مع اى قناة.

وتلقت ريهام بعض العروض داخل مصر وخارجها حيث ستحسم الأمر خلال الفترة المقبله.. وبعدها ستبلغ النقابه بالقناة التي تعاقدت معها من أجل إصدار العضويه.

وسينتهي قرار إيقاف ريهام سعيد في ٢٤ أغسطس المقبل لتصبح جاهزة بعد ذلك للظهور الاعلامي مرة أخرى خاصه بعد عن عدولها عن قرار اعتزال الإعلام.

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