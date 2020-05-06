"قرارات مصيرية وخطة محكمة".. رسائل مهمة من وزير التعليم لـ الطلاب

ينتظر طلاب المراحل التعليمية المختلفة، القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم العملية التعليمية، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فبعد قرارات تقديم طلاب النقل بحث، بدلًا من الامتحان، هناك عدة قرارات أخري تنتظر الطلاب، فى حال استمرار فيروس كورونا.

ومن داخل مجلس النواب، وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تمت مناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 20202021.

" الفجر " تستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم وجاءت كالتالي:

وزير التعليم يُجيب.. كيف سنواجه كورونا فى فترة الامتحانات؟

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتا إلى أنه من المُقرر أن تتم مناقشة تلك الخطة فى اجتماع مجلس الوزراء، غدا الخميس، على أن يتم إعلانها للمواطنين يوم 15 مايو الجارى، حيث أنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو القادم.





وأوضح شوقى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، لافتا فى رده على سؤال للنائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.





وأضاف أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالب، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن كافة اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات او هيئات او جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.





شوقي: ندرس تقليص أيام الدراسة

قال الدكتور طارق شوقى، إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.





وأوضح شوقى أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، لافتا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكترونى مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائى وبالتالي سيتم توفير تكاليف طباعة الكتب المدرسية، قائلا: "قبل هذا السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية"، مضيفا: "من كي جي لثالثة ابتدائى مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية"، موضحا أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، وأن نظام التعليم الإلكترونى سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.





وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تعقيم لجان الثانوية والدبلومات الفنية