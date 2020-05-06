Thaneduone.emis.gov.eg | رابط تسجيل حضور بعد الامتحان 2020 لطلاب مرحلة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم | اعرف طريقة تسجيل الدخول





Thaneduone.emis.gov.eg | تم فتح باب المتابعة وتسجيل دخول الطلاب لكي تسهل عليهم أداء الامتحانات، وسنتعرف سويًا على طريقة تسجيل الدخول علي الموقع الالكتروني، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تسجيل الحضور عبر البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة بشكل يومي، كما يمكن للطلاب من خلال هذا الرابط haneduone.emis.gov.eg أ يضًا تقديم الشكاوى التي تواجهه في أثناء أداء الاختبارات، وذلك بغرض توفير جميع السبل لتسهيل أداء الامتحانات عبر الانترنت، وذلك بعد أن تم إيقاف التجمعات في المدارس من قبل الحكومة المصرية في شهر مارس الماضي، وحرصًا من الوزارة على سير المنظومة التعليمية بشكل طبيعي.



يبدأ الطلاب في الوقت الحالي بالوصول لمنصة الامتحان بعد آدائه وهي لتسجيل الحضور اليومي، حيث يمكنهم أن يقوموا بالبدء في تسجيل الحضور يوميًا، حيث انتهي اليوم طلاب الثانوية العامة من آداء امتحان الأحياء وهم يقومون بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لكي يسجلوا وصولهم وآداءهم للاختبارات اليومية، كما أنه يعتبر من الأشياء الهامة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بعد آداء تلك الفترة الاختبارية للطلاب، وكما يمكنهم أيضًا أن يقوموا بالوصول من خلال الخطوات التي سنشرحها أمامكم لتسجيل الحضور اليومي.

طريقة تسجيل الحضور عبر رابط وزارة التربية والتعليم - الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- يقوم الطالب بتحديد الصف الخاص به.

- بعد ذلك يتم تحديد نوع تسجيل الدخول سواء كان "شكوى أو تسجيل حضور".

- التسجيل عن طريق اسم الطالب الخاص بالامتحانات.

- ادخال كلمه المرور الخاصة بالطالب، واضغط على كلمة تسجيل وهكذا يكون الطالب قد سجل حضوره ويتم هذا بعد أداء كل امتحان.

شكاوى الطلاب من مشاكل أثناء تسجيل الحضور قام العديد من طلاب الصف الاول والثاني الثانوي بتقديم العديد من الشكاوى بعدم قدرتهم على تسجيل الحضور في اليوم الأول من الامتحان في مادة اللغة العربية، وقد عبر آراء الطلاب والأهالي عن قلقهم من عدم احتساب امتحان اليوم الاول، ولكن وزارة التربيه والتعليم قد طمئنت الطلاب من أن هذا لن يؤثر على امتحان اللغة العربية، وشدد على ضرورة تسجيل الحضور في الأيام القادمة حسب جدول امتحانات كل محافظة.





