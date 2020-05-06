Advertisements

أيمن نور يهاجم "النقد الدولي" لدعمه مصر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
قاد أيمن نور بصفته المتحدث الرسمي لما يسمى بمجموعة العمل الوطني المصري، حملة هجوم شرسة على الدولة المصرية.

وتضم المجموعة عددا من الإخوان والخونة بالخارج والتي تم تدشينها شهر يناير الماضي بدعوى تجسيد طموحات الشعب في التغيير واحترام حقوق الحريات.

وانتقد نور، بيان مدير عام صندوق النقد الدولي لدعمه سياسيا لمصر، ويدعي بأن ما يستخدم من أموال الصندوق لتمويل الفساد وأنشطة القوات المسلحة، حيث ناشد القائمين على الصندوق بتحري الدقة وعدم تمويل أي أنشطة بمصر.

كشفت جبهة شباب الصحفيين أسرار وتفاصيل المؤامرة الجديدة على مصر وشعبها العظيم والتي يقودها أيمن نور الهارب إلى تركيا حيث دشن مجموعة وهمية أطلق عليها "العمل الوطني المصري" بتمويل إخواني لتحريض صندوق النقد الدولي بعدم منح مصر أي مساعدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كله، مؤكدة على أن العميل نور بائع الأوطان يسعى بكل قوة بالتنسيق مع أفراد العصابة الإخوانية من الهاربين إلى تشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد. 

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية :إن خيوط المؤامرة بدأت تنطلق من داخل فيلا رقم 26 في "كايا شهير" بمدينة إسطنبول ملك محمود حسين الأمين العام لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وهي مقر الاجتماعات المشبوهة التي تضم العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد من أرباب السوابق في تركيا. 

وأضاف طوالة أن الخائن أيمن نور قاد الاجتماع السري بحضور 14 قيادة إخوانية وهم أمين التنظيم محمود حسين ومعتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدي غنيم وجمال عبد الستار سليمان ومحمد عماد الدين ورضا فهمي ووليد شرابي ومحمد عبد المجيد الفقي ودعاء حسن وأحمد عطوان حيث تم الاتفاق على خطة شيطانية تستهدف بث الشائعات والأكاذيب ونشر الفتن عن مصر في أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال المنابر الإعلامية المشبوهة في قطر وتركيا والمواقع الإلكترونية الممولة من الدوحة مع شراء مساحات إعلانية في بعض الصحف العالمية والاستعانة بالمنظمات الحقوقية التي يعمل بها ويسيطر عليها الإخوان. 

وأشار رئيس الجبهة إلى أن الاجتماع المشبوة انتهى بتدشين المجموعة التي أطلقوا عليها "العمل الوطني المصري"  وضموا إليها جميع الهاربين في محاولات يائسة وبائسة للتأثير على صندوق النقد الدولي في عدم منح مصر اي مساعدات لمواجهة الفيروس الخطير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امين نور الفجر اﻻخوان

أخبار تهمك

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ يوم

شوبير يكشف كواليس الأزمة التي فجرها برنامج "رامز مجنون رسمي" في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة