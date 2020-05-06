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عاجل.. أول تعليق من منتج "رامز مجنون رسمي" بعد رفض القضاء المصري وقف البرنامج

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:55 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
لاقى برنامج "رامز مجنون رسمي" حملة هجوم منذ بدايته بسبب أعمال العنف والتعذيب الذي يقوم بها رامز جلال في ضيوفه وتم رفع عدد من القضايا لوقف البرنامج ولم توجد أي ردود من صناع هذا العمل ورد المنتج عبد أبو الفتوح على كل ذالك من خلال مشاركته لمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبد الفتوح" آية قرآنية في منشوره وهي "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّـهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾".


وكان القضاء المصري قد أبدى كلمته عندما رفض الدعوى المقامة لمنع بث برنامج "رامز مجنون رسمي"،الذي يتم عرضه على قناة " mbc"مصر،و" mbc5"،" mbc1".

وأكد المستشار القانوني لمجموعة ".." ثروت عبد الشهيد،أن اقناة اتطلعت بنفسها على بعض حلقات القنوات،وأشادت بأنها لم تجد فيها ما يضر بالأمن القومي المصري، أو ما يدعو إلى العنف والتخريب،،وأشارت المحكة إلى أن هذا البرنامج ترفيهي وهو عمل فني يمارس فيه مقدم البرنامج بعض الدعابات مع الضيوف.

وأضاف الحكم أنه يجب التركيز في الأفعال التي تحدث داخل الأستوديو وانه باعتباره عمل فني ومن المفترض أن تتنوع الأعمال الفنية لتراضي جميع الأزواق وهذا ما يتفق مع حرية التعبير والرأي.

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