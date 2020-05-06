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الولايات المتحدة تسجل 2214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و 239 ألفا و 847 مصابا.

وسجلت الولايات المتحدة 110 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 72 ألفا و 381 وفاة.

ويذكر أن تم تسجيل ما لا يقل عن 1،204،475 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، بما في ذلك 71،078 حالة وفاة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وفي وقت سابق، كان هناك ما لا يقل عن 1،180،634 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز. وقد توفي ما لا يقل عن 68،934 شخصًا هناك، بحسب ما اوردته شبكة "سي ان ان".

لاثنين، سجلت جامعة جونز هوبكنز أكثر من 22000 حالة جديدة في الولايات المتحدة.

وقد اوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه هناك 108 لقاح محتمل لـ Covid-19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا للوثائق المنشورة على موقعها على الإنترنت. وقد تمت الموافقة على ثمانية لقاحات محتملة للتجارب السريرية.

كانت تجربة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة هي الأولى التي بدأت الاختبار على البشر في 16 مارس.

توجد مجموعات من جميع أنحاء العالم في التقييم قبل السريري، بما في ذلك جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ. وإجمالًا، يبلغ مجموعهم 100 مجموعة، ارتفاعًا من 96 في 30 أبريل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.


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