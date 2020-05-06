Advertisements

خسارات فادحة تنتظر البريمرليج في الموسم المقبل.. تابع التفاصيل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:52 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر الرياضي

ذكرت تقارير بريطانية حجم الخسارة المتوقعة للبريمرليج، وذلك خلال الفترة المقبلة في حال استئناف النشاط الكروي من جديد، وهنا تحتم الضرورة على لعب المباريات بدون جمهور، حفاظًا على الأرواح من تفشي فيروس كورونا، وارتفاع نسب الإصابة به على مدرجات الملاعب.

 

وأكدت قناة bbc البريطانية، أن أندية البريمرليج قد تخسر ما يقدر بنصف مليار يورو، في حال لم يسمح للجماهير حضور مباريات الموسم المقبل، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف طارئة إثر تفشي الفيروس المستجد كوفيد-19.

 

وأشار التقرير أن هذه التوقعات قائمة رغم حالة عدم التأكد  بشأن ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، وعدم وضوح استكمال الموسم من عدمه، بسبب انتشار فيروس ​كورونا​، وفرضه لتطبيقات إضطرارية على كافة دول العالم.

 

وتجدر الإشارة أن انتشار فيروس كورونا قد تسبب في إيقاف جميع مباريات البريميرليج منذ الأسبوع الأول من شهر مارس، تزامنًا مع وقف النشاط الرياضي في أوروبا، وكافة دول العالم التي سجلت نسب إصابة مرتفعة بالفيروس، فضلًا عن توقف حركة الملاحة الجوية التي أثرت بدورها على الأنشطة الرياضية.

أخبار تهمك

الأهلي يحاول الحفاظ على نجمه من أيادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف كواليس الأزمة التي فجرها برنامج "رامز مجنون رسمي" في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| خطة محكمة وقرارات مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 9 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:05 م

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة