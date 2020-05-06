مخبر الجرثوميات بمستشفى المنستير يجري أكثر من ألفي تحليل تقصي كورونا

تولّى مخبر الجرثوميات بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة في المنستير، خلال الفترة ما بين 30 مارس 2020 و04 ماي الجاري، إجراء2207 تحاليل تقصي فيروس الكورونا المستجد « الكوفيد 19 ».





وقد كشفت مها المستوري رئيسة المخبر في تصريح لـ'وات'، أن بنتائج تحاليل مجموع العينات التي رفعت من ستة ولايات، هناك 275 حالة إيجابية و1925 حالة سلبية، والبقية تحاليل لعينات لم تكن طريقة أخذها مطابقة لإجراءات رفع العينة، أو سجّل حضور بعض الشوائب خلال المرحلة النهائية من التحليل.





وتتوزع العينات حسب التوزيع الجغرافي للولايات التي رفعت منها، إلى 642 عينة رفعت من ولاية المنستير، و639 عينة من ولاية المهدية، و317 عينة من ولاية قبلي، و50 عينة من ولاية سوسة و31 عينة من ولاية نابل منها 27 عينة من نابل و4 عينات من الحمامات، و6 عينات من ولاية الكاف.





ويبلغ مجموع العيّنات التي وقع رفعها على مستوى المركز الوطني للمصابين "بالكوفيد 19" بالمنستير، خلال ذات الفترة 520 عينة حسب ذات المصدر.